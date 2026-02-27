帝国データバンクは27日、3月に値上げが予定されている飲食料品の品目数が、前年同月から7割減の684品目になるとの調査結果を発表した。前年同月を下回るのは3カ月連続で「値上げラッシュは一服感が強まっている」と説明した。ただ飲食料品の消費税を2年間ゼロとする政策は財政悪化への警戒感から円安を招き、輸入コストが上昇することで「2026年後半にかけて、値上げの動きに反映されるかどうかが焦点だ」と指摘した。3月の