パレモ・ホールディングスが反発している。２６日の取引終了後に発表した２月度（１月２１日～２月２０日）の月次売上高で、既存店売上高が前年同月比６．８％増と２カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 寒波到来による気温低下に伴い、冬物のセール販売が伸長した。アパレルではニット、カットソーの冬物中心に動きがあり堅調となったほか、雑貨では防寒アイテムの消化が進み、キ