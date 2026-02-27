ソニーグループが大幅続伸している。２６日の取引終了後に、昨年１１月に発表した自社株買いの取得枠を再拡大すると発表したことが好感されている。 今月５日に上限を３５００万株から５５００万株へ、取得価額の総額を１０００億円から１５００億円へ引き上げたが、今回は上限を９０００万株（自己株式を除く発行済み株数の１．５１％）、取得価額の上限を２５００億円へ引き上げた。取得期間は５月１４日まで