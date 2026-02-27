菊水ホールディングスが反発し昨年来高値を更新している。２６日の取引終了後に２６年３月期の期末一括配当予想を５３円から６３円へ増額修正したことが好感されている。２６年８月８日に創立７５周年を迎えることを記念し、記念配当１０円を実施する。 出所：MINKABU PRESS