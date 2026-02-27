ミズノは続落。２６日取引終了後、２０３１年満期ユーロ円建て取得条項付き転換社債型新株予約権付き社債（ＣＢ）を発行し、約９９億５０００万円（手取り金）を調達すると発表した。直営店の新規出店・改装やＥＣのプラットフォーム整備、販路拡大・生産体制強化などに向けた資金に充てる。将来的な株式価値の希薄化を懸念した売りが優勢となっている。 これに伴う短期的な株式需給への影響を緩和するため、自