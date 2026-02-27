ライト工業は続伸し上場来高値を更新している。２６日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１２７５億円から１３５０億円（前期比１１．２％増）へ、営業利益を１３７億円から１５０億円（同１７．１％増）へ、純利益を９５億円から１００億円（同０．８％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６７円から７８円へ引き上げ年間配当予想を１１８円（前期１００円）としたことを好感した買いが流入し