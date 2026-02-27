三協立山が３日ぶりに反発している。２６日の取引終了後に、東京都中央区に所有する事務所の土地・建物を譲渡するのに伴い、２６年５月期に固定資産売却益約４６億円を特別利益として計上すると発表したことが好材料視されている。なお、２６年５月期業績予想には含まれておらず、業績予想に与える影響は精査中としている。 出所：MINKABU PRESS