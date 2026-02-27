セーレンは３０００円台に居所を変えて上場来高値を更新した。足もと過熱感が強まっているものの、中期的な株価上昇トレンドの継続を見込み、押し目は積極的に拾いたい。 同社は自動車用シート材やエアバッグ材を主力とし、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の売上高は前年同期比４．２％増の１２３４億５１００万円、最終利益は同１７．５％増の１２５億７３００万円と４～１２月期として