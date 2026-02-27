オリエンタル白石は続伸。旧村上ファンド関係者が設立した「アクティビスト（物言う株主）」として知られるエフィッシモ・キャピタル・マネージメントは２６日取引終了後、関東財務局に変更報告書を提出した。同報告書によると、株式保有比率が従来の１０．８５％から１１．８５％に上昇した。報告義務発生日は２４日。保有目的は純投資としている。 出所：MINKABU PRESS