ニラックスは2月26日〜4月8日、全国の38店舗にて国産いちごの食べ放題が楽しめる特別コースを、各日数量限定で提供します。■国産いちごを使ってスイーツのアレンジも提供するのは、「ニラックスブッフェ」にて国産いちごが時間無制限で食べ放題となるコースです。ブッフェでは、「サラダ」や「デリ」、トッピングなどでカスタマイズできる「ラーメン」などの麺類のほか、セルフメイクで楽しめる「スイーツ」も楽しめます。国産い