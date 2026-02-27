カフェインはコーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれる物質で、眠気を覚まし集中力を高める作用があります。多くの方が日常的にカフェインを摂取していますが、体内でどのように働き、睡眠にどう影響するかを正確に理解している方は少ないかもしれません。ここでは、カフェインの体内動態と作用時間、就寝前の摂取が睡眠の質に及ぼす影響について詳しく解説します。 監修医師：伊藤 有毅（柏メ