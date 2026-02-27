KURANDは2月24日、オンライン酒屋「クランド」にて「氷の世界の生苺酒（こおりのせかいのなまいちごしゅ）」の販売を開始しました。■厳選した完熟いちごの果肉や香りが楽しめる！同商品は、摘みたての完熟いちごが持つ風味を、最も新鮮な状態で届けるために開発された果実酒です。原料には、1月〜3月に収穫された完熟いちごのみを厳選。果肉も贅沢に取り入れており、いちご特有の芳醇な香りが特徴です。開発は、山梨県のワイナリ