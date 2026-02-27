27日10時現在の日経平均株価は前日比488.78円（-0.83％）安の5万8264.61円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1207、値下がりは331、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は375.7円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が177.49円、ＳＢＧ が108.3円、フジクラ が48.63円、ディスコ が28.88円と続いている。 プラス寄与度トップはソニ}