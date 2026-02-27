札幌を襲った先月の記録的な大雪で、新千歳空港におよそ9000人が滞留したことを巡り、JR北海道は来月上旬に検証結果を公表することを明らかにしました。道庁ではきのう、大雪災害に関する対策会議が開かれました。この会議に出席したJR北海道の綿貫社長は、先月の記録的な大雪で新千歳空港に2日間でおよそ9000人が滞留したことを巡り、来月上旬に検証結果を公表することを明らかにしました。 JR北海道 綿貫泰之 社長「3月上旬をめ