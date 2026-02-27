日経平均株価は、2日連続で最高値を更新していましたが、きょうは下落に転じています。【映像】日経平均株価の変動アメリカ市場では半導体関連株で売りが先行し、ハイテク株の割合が高いナスダック総合株価指数は3日ぶりに下落しました。この影響で東京市場でも取引開始直後から一時、400円を超える値下がりとなっています。市場関係者は節目の6万円を前に過熱感への警戒もあるとみています。（ANNニュース）