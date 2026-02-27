ホームランの世界記録を持つ王貞治さん（85）が、台湾の野球発展に尽くしたとして、頼清徳総統から勲章を授与されました。【映像】頼清徳総統から勲章を授与される王貞治さん台湾を訪問中の王貞治さんは26日、頼総統から「誰もが知る野球界の英雄だ」と称えられ、台湾の「一等景星勲章」を与えられました。これまで頻繁に台湾を訪れ、選手たちの指導に当たってきた王さんは喜びを語りました。王貞治さん「何という言葉でお礼