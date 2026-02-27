日本銀行の高田創審議委員は、今後の追加利上げの必要性を強調しました。【映像】日銀・高田委員のコメント日本銀行・高田創審議委員「1月の会合のところでも私は利上げの提案をさせていただいている。これからはともかくとして一応そういうスタンスであるということはまず申し上げておきたい」高田委員は政策金利を据え置いた先月の金融政策決定会合で、ただ一人1.0％程度への引き上げを提案しましたが、反対多数で否決されて