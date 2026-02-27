27日深夜放送のTBS「バース・デイ」（深夜1・23）は3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一連覇を目指す侍ジャパンの「キーマン」となるホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）とブルージェイズ・岡本和真内野手（29）の2人に独占インタビューした。3年の時を経て、再び始まる第6回WBC。侍ジャパンの井端弘和監督は連覇のカギになるのは「大谷選手の後の打者じゃないですか」とした。必然的にキーマンとなる