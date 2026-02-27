アメリカ・ニューヨークのコロンビア大学の学生寮で、移民当局の職員が学生を拘束しました。コロンビア大学の発表によりますと、26日朝、移民当局の職員が学生寮に立ち入り、学生1人を拘束したということです。職員は「行方不明になっている5歳の女児を捜索する」などと嘘の申告をしていたということで、大学側は「敷地内への立ち入りには令状が必要だ」と反発しています。現地メディアによりますと、拘束されたのはアゼルバイジャ