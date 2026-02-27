Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。散歩がてら近所の店を覗く。旅先でパスポートと最低限の現金だけ持って街へ出る。そんな身軽な時間に似合うアイテムをずっと探していました。今回選んだのはRIVIA「本革スマホポーチ」。兵庫県たつの市産のオイルスムース革、4WAY仕様、スマホから小銭まで一括収納。このスペックを見た瞬間、「