佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の27日の天気をお伝えします。「天気図」 27日朝は日本付近に３つの低気圧が発生していて、全国的にすっきりしない天気でしょう。特に九州は西側に2つの低気圧があり、各地で本降りの雨となりそうです。 「雨雲の予想」 西側から雨雲が近づいてきて、福岡県や佐賀県に広くかかります。一日を通して本降りの雨が続くでしょう。夕方になると雨雲が抜けて、西側