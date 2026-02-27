ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来（りく）、木原龍一組が２６日、都内にある所属先の木下グループ本社を訪問し、それぞれ２０００万円の報奨金を贈られた。４０００万円は木下直哉代表取締役社長のポケットマネーからというビッグサプライズ。日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）、日本スケート連盟からのも含め、１人につき３４００万円、「りくりゅう」として総額６８００万