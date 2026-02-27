前橋支局長大野展誠「ＴＯＮＴＯＮのまち」。そうＰＲしているとは、赴任するまで知らなかった。豚肉の産出額が全国でトップクラスの前橋市。かつて行われていた豚肉料理ナンバーワンを決める大会でグランプリに輝いた「ｔｏｎｔｏｎナポリタン」（１１００円）を食べてみたくて、「パーラーレストランモモヤ」を訪ねた。パスタにのせたポークソテーと自慢のデミグラスに舌鼓パスタの上にポークソテーをのせ、牛すじや野菜