俳優の内田有紀が、テレビ東京で28日放送の『新美の巨人たち』（後10：00）に出演する。2025年、国の重要文化財に指定された英国式洋館・大丸ヴィラにスポットをあて、ベールに包まれた名建築の歴史や、その背後に潜む物語に迫る。【番組カット】名建築！しゃがみ込んで建物を見つめる内田有紀京都御所のすぐ近くに建つ、日本屈指のチューダー様式邸宅・大丸ヴィラは、設計を担ったヴォーリズ建築事務所の作品の中でも特に優れ