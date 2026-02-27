PCの画面に表示された「アンソロピック」のサイト（AP＝共同）【ワシントン共同】米新興企業アンソロピックは26日、声明を発表し、同社が開発した対話型の生成人工知能（AI）「クロード」について、国防総省が求めていたセーフガード（安全策）の撤廃を拒否する考えを示した。AIの軍事利用拡大を図る国防総省が27日までに撤廃に応じるよう契約解消も示唆して圧力をかけていた。クロードは米軍の機密システムで唯一利用されてき