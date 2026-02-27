ポルノグラフィティが27日、公式サイトとSNSを更新。きょう27日に千葉で予定していた公演について、開催見合わせを発表。ボーカル・岡野昭仁（51）に発熱の症状がみられたと伝えた。20周年を記念したツアーの初日公演で、午後6時30分の開演だった。【写真】「SETOUCHI BOYS」など5曲収録EP『種』発表で「ポルノグラフィティ 20thライヴサーキット “水”千葉・市原市市民会館公演開催見合わせのお知らせ」と題し、「本日早