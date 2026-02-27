浜ののりだれ宮城県七ヶ浜町産ノリを国産米油と出（だ）汁（し）醤（しょう）油（ゆ）、小松菜、ニンニクなどでまとめ、洋風の万能調味料に仕上げた。「かける」「つける」「あえる」などの様々な使い方ができ、手軽にノリ本来の風味とうまみを楽しめる。開発に３年、万博イベントでグランプリ受賞開発したのは、同町でカフェレストランを運営する「ｆｌｕｉｒ（フルイール）」。東日本大震災で津波被害を受けた町産ノリのおい