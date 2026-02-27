とちぎテレビ 栃木県内で２月２２日までの１週間に報告された感染症の状況が発表され、インフルエンザの感染者の数がひとつの定点医療機関あたりで２週続いて減少したものの依然として県内全域で警報レベルが続いています。 県内の定点医療機関で２月１６日から２２日までの間に報告されたインフルエンザの感染者の数は１９９３人で前の週から３４３人減りました。 ひとつの医療機関あたりでは４２．４０人で前の週と比べ