経営者の高齢化や後継者不足が深刻になる中、オールとちぎで事業承継を進め経済の持続的な発展につなげていこうと２６日、栃木県庁昭和館で４４の団体などが共同宣言を行いました。 共同宣言は事業承継の推進に向けて、県や市・町、商工団体など合わせて４４の団体あんどが一体となって取り組みを促進させるものです。 県によりますと、県内では経営者が７０代、８０代になっても後継者がいない企業が４社に１社以上あるほ