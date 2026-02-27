お笑いタレント、キンタロー。（44）が27日までにX（旧ツイッター）を更新。ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、「りくりゅう」こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）のモノマネをめぐる“炎上”騒ぎに言及した。キンタロー。は自身のインスタグラムでりくりゅうペアのモノマネを披露し、一部から「不愉快」などとコメントが寄せられる事態となった。タレント清水ミチコ