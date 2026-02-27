レースクイーン（レースアンバサダー）有栖未桜（31）が26日、インスタグラムを更新。バニーガール姿を披露した。有栖は「全身」とつづり、ウサギと黒いハートのスタンプを添えて投稿。バニーガール姿で口元に指を当て、首をかしげるポーズを公開した。この投稿に「可愛い」の声が寄せられている。