女優で96年に活動を休止したWinkの相田翔子（56）が26日までに自身のブログを更新。同じく活動を休止したWinkの鈴木早智子（57）と食事をしたことを報告した。相田は「そうそう!先日さっちんとうどんを食べに行きましたよ沢山お喋りして沢山笑いました」と報告した。続けて「以前Winkのオリジナル記念ワインを2本頂いたのでずっと気になっていたのですがやっと渡せました!!」とワインボトルを手にしたツーショット写真を投稿し