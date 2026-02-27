巨人２軍は２７日、予定されていたＷＢＣチェコ代表戦（ひむか）が、天候不良のため中止になったと発表した。今季初実戦の中川皓太投手、左肘痛から実戦復帰の井上温大投手らが登板予定だった。２軍は宮崎で残り２試合の対外試合を予定。３月２日・ＷＢＣチェコ代表戦（サンマリン宮崎）、３日・ＷＢＣオーストラリア代表戦（同）が予定されている。