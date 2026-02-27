党大会で選任された幹部らと平壌の錦ス山太陽宮殿を訪れる北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（中央）＝26日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は党大会で選任された幹部らと26日、平壌の錦ス山太陽宮殿を訪れた。国営メディアが27日報じた。宮殿には初代最高指導者、金日成主席と2代目、金正日総書記の遺体が安置されている。25日まで続いた党大会を終え、新指導部の結束を確認した。党大会では