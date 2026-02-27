２７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、トキ（高石あかり）が、初めて自分と同じ、西洋人の夫と持つ日本人女性・ラン（蓮佛美沙子）と出会う。そんな中、ネットでは司之介（岡部たかし）の一言に爆笑が起こった。トキは、日本語が読めないヘブン（トミー・バストウ）のために、新聞を読んで興味を持ちそうなネタを教えるようになっていた。時にはヘブンに代わって興味のある場所に行って話を聞いてくるト