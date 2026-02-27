2月27日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の雨と気温について 現在（午前9時過ぎ）は、すでに熊本県内の広い範囲にまとまった雨雲がかかっていて、ほとんどやむタイミングがなく日中は雨が降り続きそうです。午後の方が雨脚が強まってきそうですが、夜9時ぐらいになると雨雲は抜けてきて、雨はやんでくる見込みです。 今朝の最低気温は熊本市で14℃と、5月並みの気