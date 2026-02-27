Hカップのグラビアアイドル原つむぎ（28）が26日、自身のインスタグラムを更新。入浴姿を公開した。原は「ケンコバのバコバコナイト『ラブホの湯』2月は私の担当会でした。見てくれましたか？」と問いかけ、泡まみれの入浴ショットをアップした。この投稿に「可愛い」「はーい！見てますよー」「一緒に入りたい」などのコメントが寄せられている。