歌手の工藤静香（55）が26日までに、インスタグラムを更新。キャロットケーキのレシピを投稿した。工藤は「人参レモン生姜オレンジのフレッシュジュースの搾り殻で作ったキャロットケーキ。柑橘の香りが良いし繊維大量です！笑」とつづり、キャロットケーキの写真を公開。キャロットケーキレシピを添え、焼き時間を「50分くらい」と説明。「ですが、お肉をお料理している間に少し焦がしました」と明かした。さらに「いつも