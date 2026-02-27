BANDAI SPIRITSは様々なガンプラ商品の再販をプレミアムバンダイで受注する。商品の販売時期などは以下の通り。 「ＰＧ ＵＮＬＥＡＳＨＥＤ 1/60 RX-78-2 ガンダム クリアカラーボディ」 5月発売予定 価格：5,720円 ・受注ページ 「ＲＧ 1/144 ストライクフリーダムガンダム用 拡張エフェクトユニット“天空の翼”」 5月発売予定 価格：2,200円 ・受注ページ 「ＲＧ 1/144