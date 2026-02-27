タレント小川菜摘（63）が、26日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。夫ダウンタウン浜田雅功との新婚時代を振り返った。この日はタレント馬場園梓とトーク。馬場園は、小川がたびたび自身のインスタグラムで披露する手料理を絶賛すると、小川は「料理が気晴らしにもなるし、ストレス解消にならない？」と苦にならない様子で語った。馬場園はさらに「菜摘さんの品数がすごいんです。1回で出てくる量