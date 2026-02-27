重慶動物園のジャイアントパンダ館は連休が終わったにもかかわらず、多くの人が訪れていた。新華網が伝えた。パンダ十数頭が屋外へ出てきて、暖かい日差しの中で戯れる愛らしい姿を見せ、訪れた多くの市民や観光客を楽しませた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）