ここ最近では、多くのアイドルや元アイドルが結婚を発表しています。そこで、All About ニュース編集部は2026年2月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「結婚発表に驚いたアイドル」に関するアンケート調査を実施。この記事では、乃木坂46をはじめとする「坂道グループの元アイドル」に特化したランキングを作成しました。それでは、「結婚発表に驚いた坂道グループの元アイドル」ランキングを見ていきましょう。※すでに離婚