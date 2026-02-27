地域の火災予防や安全を見守り続ける新飯塚自衛消防隊（松尾敬二隊長）は15日、創設55周年を祝う祝賀会を福岡県飯塚市内で開いた。新隊員1人を迎えた隊員たちは、JR新飯塚駅周辺を中心に暮らしやすい地域をつくろうと誓い合った。