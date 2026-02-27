「産前産後サポートセンター心ゆるり」（福岡県小郡市）の豊田晴子代表（73）が、長年にわたり母子保健事業の推進に貢献した人を表彰する社会福祉法人恩賜財団母子愛育会の会長表彰を受けた。豊田代表は「活動を始めて13年。産後ケアの認知度が高まり、赤字でも続けてきてよかった」と表彰を喜んだ。