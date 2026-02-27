2月25日夜、静岡県沼津市内の特別養護老人ホームで起きた火事で、この老人ホームに放火しようとした疑いで入所者の78歳の男が26日夜に逮捕されました。 現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されたのは、沼津市大平の特別養護老人ホームに入所する男（78）です。 警察によりますと、男は25日午後8時頃、施設を放火しようとして施設内に放火するも燃え広がらず未遂に終わった疑いが持たれています。 警察の調べに