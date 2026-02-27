記者会見でラピダスへの出資を発表する赤沢経産相＝27日午前、国会政府は27日、先端半導体の国産化を目指すラピダスに1千億円を出資したと発表した。政府の出資は初めてで、筆頭株主になる。民間企業を中心とした32社も計1676億円を出資し、官民の合計で2676億円となる。人工知能（AI）や自動運転に不可欠な高性能の半導体の量産に向け、資金面で支える。経済産業省によると、1千億円の出資で約4割の株式を握るが、政府の関与