3月2日から放送される、花王「ハミングフレア」の新テレビCMに、俳優の石原さとみ（39）が出演。新CMでは、石原がアニメーション化された世界で宙を舞い、雲に包まれるような心地よさを味わう姿が描かれている。【映像】春らしいパステル色コーデの石原さとみインタビューで、商品名にちなみ、最近“リラックスできた出来事”について聞かれた石原は次のように明かした。石原「家族で最近行きだしたカフェがあるが、レコードが