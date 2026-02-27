左ハムストリングを負傷していたスペイン１部レアル・ソシエダードのＭＦ久保建英（２４）が２６日、グラウンドでの練習再開した。１月１８日に勝利したバルセロナ戦で左太ももを負傷し、担架で運ばれた久保は全治まで６〜８週間とみられている中、クラブ施設内でリハビリに励んでいたが、ようやく練習場でボールを使ったトレーニングを開始した。Ｒソシエダードの公式Ｘは久保がボールを使っている写真とともに「ステップ・バ