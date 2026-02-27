２月２６日の姫路競馬では未勝利に終わった佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だが「仕方ないです」と前を向く。２７日は５鞍に騎乗。１０Ｒのピンクマルガリータに力が入る。１ＲプレシャスストーンＢ２ＲテイケイアンジェＣ３ＲナリタボニーＢ５ＲエイシンカトレアＣ１０ＲピンクマルガリータＢ（本紙評価）