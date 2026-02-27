腰の痛みは大きく３つに分けられる 複合的な要因からなる痛みも 少し専門的な話になりますが、腰の「痛み」が発現する病態について説明しましょう。痛みのメカニズムは非常に複雑ですが、大きく３種類に分けることができます。 まず１つめが、「侵害受容性疼痛」です。切り傷や打撲、骨折といった体の組織が損傷して起きるもので、ぎっくり腰をはじめとする急性腰痛症の多くがこれにあたります。ケガなどによって壊れた細胞